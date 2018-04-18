İntihar ihbarından cinayet cıktı

Yunus Emre KAVAK

Gaziosmanpaşa'da yaşayan, önceki akşam evinde arkadaşıile alkol alıp uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tekbaş, Yusuf G.'nin tabancasından çıkan kurşunla hayata gözlerini kapadı. Cinayetin ardından Yusuf G. uyuşturucunun etkisiyle balkona çıkıpdiye bağırdı.Yusuf G.'yi adreste bulamayan ekipler, evde Tekbaş'ın cesediyle karşılaştı. 3 saat sonra ruhsatsız silahıyla birlikte gözaltına alınan Yusuf G.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. İki evliliğinden 3 çocuğu bulunan şüpheli, ifadesinde, "Yatağın üzerinde silahım vardı. Ümit bir anda alıp oynamaya başladı. Engel olmaya çalıştım. Silah ateş aldı, vuruldu. Sonrasında bende kanal değişti. Silahı, ayrıldığım eşimin sevgilisini vurmak için Tokat'tan almıştım" dedi.Arkadaşı Ümit Tekbaş'ı öldüren Yusuf G. tutuklandı.