Son pişmanlık!

Gaziantep'te 6 gün önce kayınvalidesi ile tartıştıktan sonra 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kadının, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kayınvalidesi Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı bıçaklayıp katletti. İkinci katın terasından atlayarak ölmek istedi. Tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen evlat katili, aşırı sancıları nedeniyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenede, 5 aylık hamile olduğu belirlendi. İki minik yavrusun gözünü kırpmadan öldüğren ve 3. çocuğunu doğurmak istediğini öğrenilen kadın, tedavi edildi. Tedavisi sonrası tekrar cezaevine götürülen Özlem K,'nın, "İki yavrumu nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Kayınvalidem ile tartışmıştım. Kendimi kaybettim. Karnımdaki yavruma iyi bakacağım. Onu doğurmak istiyorum. Kızım Ayşe ve oğlum Mustafa'yı geri getiremem ama bu yavrum beni hayata bağlayacak" dediği öğrenildi.
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