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tezkeresi Başkanlığı'na sunuldu

(), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. MGK sonrası yayınlanan bildiride, hükümete 'in 3 ay daha uzatılması tavsiye edildi. Daha sonra hazırlanan Başbakanlık tezkeresi Başkanlığı'na sunuldu.

OHAL tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan 'nın en önemli gündem maddesi 'in süresinin uzatılması oldu.

Toplantıda OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.

MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanan Bakanlar Kurulunda görüşüldü.

Ardından, OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Başkanlığı'na sunuldu.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 19:22
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