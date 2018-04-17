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ve Hatay'da 10 terörist etkisiz hale getirildi

'nın Doğubeyazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 'da düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

PKKya bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'nın Doğubeyazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 'da düzenlenen hava harekatlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 18:48
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