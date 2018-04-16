Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Maltepe 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. "Yapılacak çok işimiz var" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
BU TOPRAKTA ÖLMEK...
"Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. 'Üreten ekonomi yok' diyenler gözünüze, dizinize dursun. Ülkemizi 3.5 kat büyüttük. Bugüne kadar çok iş yaptık. Daha yapacak çok işimiz var. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal, çalış senin de olsun.
'15 Temmuz gecesi birisi güya dostluk adına 'Rodos'a götüreyim sizi' dedi. 'Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır' dedim. 'Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim' dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota 'İstanbul'a' dedim. İstanbul'da onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi, ne oldu? Biz 'Allah'tan başka galip yoktur' dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette.
Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak. CHP çöp dağları demek, hava kirliliği demektir. CHP demek susuzluk demektir."
KUR SAVAŞI İHANETTİR
Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde çarpıcı mesajlar verdi: Kalktılar bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Çünkü kur müdahalesi memlekete ihanettir.
BU TOPRAKTA ÖLMEK...
"Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. 'Üreten ekonomi yok' diyenler gözünüze, dizinize dursun. Ülkemizi 3.5 kat büyüttük. Bugüne kadar çok iş yaptık. Daha yapacak çok işimiz var. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal, çalış senin de olsun.
'15 Temmuz gecesi birisi güya dostluk adına 'Rodos'a götüreyim sizi' dedi. 'Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır' dedim. 'Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim' dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota 'İstanbul'a' dedim. İstanbul'da onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi, ne oldu? Biz 'Allah'tan başka galip yoktur' dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette.
Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak. CHP çöp dağları demek, hava kirliliği demektir. CHP demek susuzluk demektir."
KUR SAVAŞI İHANETTİR
Erdoğan, AK Parti Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde çarpıcı mesajlar verdi: Kalktılar bize kur savaşı ilan ettiler. Ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsınız. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar, bizi kur, şu, bu bunlarla tehdit etmeye kalkmayın, bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Çünkü kur müdahalesi memlekete ihanettir.
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