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Sancaktepe'de korkutan

Sancaktepe'de plastik boru fabrikasında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sancaktepede korkutan yangın
, İstanbul Sancaktepe Battalgazi Caddesi'nde bulunan bir plastik boru fabrikasında meydana geldi.

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı plastiklerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 15:10
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