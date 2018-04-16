Yangın, İstanbul Sancaktepe Battalgazi Caddesi'nde bulunan bir plastik boru fabrikasında meydana geldi.
GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI
GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı plastiklerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.
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