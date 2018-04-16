Macron'un açıklamalarına Dışişleri'nden tepki

Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Türkiye'ye desteği için teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede çifte standarta karşıyız." ifadelerine yer verdi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bu ziyaret 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinin de bir hazırlığı niteliğindedir. Bugün zirvenin gündemindeki muhtemel konuları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bu zirvede terörle mücadele ve genişleme politikasıyla ilgili kararlar alınmasını bekliyoruz. Bosna, Makedonya ve Gürcistan'ın birliğe dahil edilmesini istiyoruz. NATO'nun genişlemesinden yanayız. Stoltenberg'in göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalar ve terörle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destek takdire şayandır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditleri tüm dünyaya anlatan bir genel sekreterdir. NATO, tehditlere karşı müttefiklerini korumak için kurulmuştur. Tehdit nereden gelirse gelsin, müttefikleri korumak kollamak için birlikte çalışmak lazım. Terörle mücadelede çifte standart ve ayrımcılığa karşıyız. Hava savunma sistemiyle ilgili beklentilerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Görüşmemizde Suriye, Irak ve Libya gibi bölgesel konuları görüşme fırsatı bulduk. Bu konularda görüş alışverişinde bulunduğumuz için mutluyuz.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ziyaretlerim nedeni Türkiye'nin NATO'nun önemli bir ülkesi olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca ziyaretlerim NATO'nun Kosova'daki misyonuna destek de sağlıyor. NATO Türkiye ile dayanışma içindedir. Hava savunma sistemine destek veriyoruz. Türkiye NATO için NATO Türkiye için önemlidir.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Çavuşoğlu, Macron'un açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu;



Maalesef birçok Avrupalı dostumuz popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz. Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeliyiz.

Biz kimyasal silahlara da karşıyız, rejimin cezalandırılmasını her defasında talep ettik. Delillerin toplanıp Lahey'e gönderilmesini istedik. Bizim İran ve Rusya ile Astana ve Soçi'yle başlayan bir işbirliğimiz oldu. Bu işbirliğinin amacı ateşkesi sağlamak ve siyasi sürece katkı sağlamak. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte de iki ülkeyle rejim konusunda farklı düşündük. Farklı düşündük diye diğer alanlardaki işbirliğimizi sonlandırmalıyız. O konuda işbirliği var diye de rejim konusundaki ilkeli tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak zorundayız.