Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 10 gün önce PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kritik bölgelerindeki operasyonlar devam ediyor.
Jandarmanın en seçkin timleri JOPER ve JÖAK'lar terörist avında
Etiketler: PKK , TSK , JÖH ve PÖH , jöper , JÖAK
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