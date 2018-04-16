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Jandarmanın en seçkin timleri JOPER ve 'lar terörist avında

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 10 gün önce terör örgütü mensupları ile girilen çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kritik bölgelerindeki operasyonlar devam ediyor.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 11:35
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