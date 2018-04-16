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'da Türk konsolosluğuna saldırı planı engellendi

'daki Türk konsolosluğuna saldırı girişimindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Türk konsolosluğuna saldırı planı engellendi

'dan gelen son dakika haberine göre, dört kişi 'daki Türkiye Konsolosluğu'na saldırmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir tanesi 'da yakalanan şüphelilerin, bu hafta yargıç karşısına çıkmaları bekleniyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Fas kökenli Hollanda vatandaşları olduğu belirtildi.

Gözaltına gerekçe olarak da, 2017'de tutuklanan bir kişinin dinlenmesi sonucu elde edilen ses kayıtları gösterildi.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 16:14
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