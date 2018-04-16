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'den aranan yakalandı

’da (/) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen yapılan operasyonla yakalandı

FETÖden aranan karı koca yakalandı

Operasyon, 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.'nın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. KırşehirCezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 11:16
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