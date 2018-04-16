Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Jens Stoltenberg , NATO , Cumhurbaşkanı
- Macron'un açıklamalarına Dışişleri'nden tepki
- Sancaktepe'de korkutan yangın
- Sivas'ta 100 yıllık içme suyu sorunu çözüldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.