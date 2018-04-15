Grevimiz tehlike

Fransa'da geçen ay başlayan grev dalgası ülkeyi durma noktasına getirdi. Mevcut grevlerin yanı sıra 7 sendika daha grev kararı aldı. Ulusal demiryolu işletmeleri ve havayolu Air France çalışanlarının iş yavaşlatması sonucu ülke çapında ulaşım tam bir kabusa döndü. İnsanlar işlerine giderken saatlerce yollarda vakit geçirdi. Toplu ulaşım aksamaları nedeniyle günlük zarar 100 milyon Euro'ya çıkarken esas darbe turizmden geldi. Uçak seferleri ve trenler aksayınca bir çok rezervasyon iptal edildi. Paris'in yanı sıra ülkenin güneyinde yer alan birçok tatil merkezi de bomboş kaldı. Sinek avlayan otel ve restoranların geçen yıla göre kaybının 400 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi. Grevin devam etmesi halinde bu kaybın milyarlarca Euro'yu bulacağı açıklandı.
Fransa çapındaki grevler her geçen gün artıyor. Grevler nedeniyle Paris uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
Fransa çapındaki grevler her geçen gün artıyor. Grevler nedeniyle Paris uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
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