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Doğum borçlanması hangi şartlarda olur?

TAKVİM gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları cevapladı. İşte çalışma hayatıyla ilgili merak edilenler ve cevapları...

Doğum borçlanması hangi şartlarda olur?

Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? 5...538752 Nolu SMS:

  • 15 Nisan 2018, Pazar 11:31
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