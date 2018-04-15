Ağabeyini katletti

Gaziantep'te R. K. U. (33), dün kardeşi İ. H. U.'nun işlettiği oto yıkama dükkanına gitti. İkili arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. İşyerindeki pompalı tüfeğini alan R. K. U., ağabeyine peş peşe ateş etti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen İ. H. U. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlı polis tarafından aranıyor.
Tahir Aşkın KISACIK
Tahir Aşkın KISACIK
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