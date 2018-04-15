Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.
AA'nın görüntülediği ve inşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor.
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