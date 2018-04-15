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  1. ABD, İngiltere ve Fransa'dan Suriye için yeni hamle

'de 1000 kişilik yeraltı karargahı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu () unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı. İşte terör örgütünün ele geçirilen sözde karargahından ayrıntılar ve fotoğraflar...

ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.

AA'nın görüntülediği ve inşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 13:02
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