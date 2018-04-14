Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının ortaya çıkmasından sonra bölgedeki gerginlik iyice yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'leriyle başlayan savaş söylemleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla gerginliği iyice yükseltti.
Karşılıklı açıklamalar; Amerika, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatıyla son buldu.
3 ülke, Suriye'deki bazı hedeflere ortak operasyon düzenlendi.
BU NASIL HAREKAT
Operasyon akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.
BOŞ ÜSLER VURULDU
Akdeniz'den Suriye'ye atılan füzeler, boşaltılan askeri üsleri hedef aldı.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Füze saldırıları sonucunda sadece maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmadı.
HAVADA İMHA
Suriye devlet televizyonu, Akdeniz'den atılan 30 füzenin 10'unun hava savunma sistemiyle imha edildiğini duyurdu.
MİNİ BİR ŞOV
3 ülkenin düzenlediği harekatın "şov" olarak kalmasından sonra Suriye sokaklarında kutlamalar başladı.
KUTLAMALAR BAŞLADI
Suriye, İran ve Rusya bayraklarıyla sokaklara inen vatandaşlar, Amerika aleyhinde sloganlar attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.