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  1. Türkiye'den flaş Suriye açıklaması!

'ye düzenlenen harekatın perde arkası

, ve 'nin 'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

Suriyeye düzenlenen harekatın perde arkası

'de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığının ortaya çıkmasından sonra bölgedeki gerginlik iyice yükseldi.

ABD Başkanı 'ın tweet'leriyle başlayan savaş söylemleri, Devlet Başkanı 'in açıklamalarıyla gerginliği iyice yükseltti.

Karşılıklı açıklamalar; , ve 'nin ortak harekatıyla son buldu.

3 ülke, Suriye'deki bazı hedeflere ortak operasyon düzenlendi.

BU NASIL HAREKAT
Operasyon akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

BOŞ ÜSLER VURULDU
'den Suriye'ye atılan füzeler, boşaltılan askeri üsleri hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK
Füze saldırıları sonucunda sadece maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmadı.

HAVADA İMHA
Suriye devlet televizyonu, Akdeniz'den atılan 30 füzenin 10'unun hava savunma sistemiyle imha edildiğini duyurdu.

MİNİ BİR ŞOV
3 ülkenin düzenlediği harekatın "şov" olarak kalmasından sonra Suriye sokaklarında kutlamalar başladı.


KUTLAMALAR BAŞLADI
Suriye, ve Rusya bayraklarıyla sokaklara inen vatandaşlar, Amerika aleyhinde sloganlar attı.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 09:35
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