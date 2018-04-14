Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrenciler rektöre ulaşamaz" algısını yok etti. Gençlerle tek tek ilgilendi. Onlarla birlikte çeşitli aktivitelerde boy gösterdi. Yeri geldi gençlerle sahaya çıktı, yeri geldi öğrencilerle birlikte çöp toplayarak kampüsü temizledi. Budak, öğrencilerin kendisine daha rahat ulaşması için sosyal medyaya da girdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Budak'ın 5 aylık sürede twitter'daki takipçi sayısı 10 bine ulaştı, Instagram'daki takipçi sayısı ise 6 bine yükseldi. Youtube kanalı da bulunan fenomen Rektör Budak, öğretim üyelerine sosyal medya aracılığıyla öğrencilerle iletişim halinde olmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Budak, "Sosyal medya günümüz iletişimi açısından biz yöneticilerin kullanması gereken bir mecra. Öğrencilerimizden gelen istek ve önerileri anında personelimize iletiyoruz" dedi.
Fenomen rektör
Öğrencilerle yakından ilgilenen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, farklı bir profil çizdi. Gençlerle futbol oynayıp kampüsü temizledi. Sosyal medyada ise fenomen haline geldi
Etiketler: ege üniversitesi , YouTube , Sosyal medya , instagram , fenomen rektör , Necdet Budak
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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