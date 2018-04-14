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Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektörü Prof. Dr. Budak, farklı bir profil çizdi. Gençlerle futbol oynayıp kampüsü temizledi. da ise fenomen haline geldi

Fenomen rektör
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrenciler rektöre ulaşamaz" algısını yok etti. Gençlerle tek tek ilgilendi. Onlarla birlikte çeşitli aktivitelerde boy gösterdi. Yeri geldi gençlerle sahaya çıktı, yeri geldi öğrencilerle birlikte çöp toplayarak kampüsü temizledi. Budak, öğrencilerin kendisine daha rahat ulaşması için ya da girdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Budak'ın 5 aylık sürede twitter'daki takipçi sayısı 10 bine ulaştı, Instagram'daki takipçi sayısı ise 6 bine yükseldi. kanalı da bulunan Budak, öğretim üyelerine sosyal medya aracılığıyla öğrencilerle iletişim halinde olmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Budak, "Sosyal medya günümüz iletişimi açısından biz yöneticilerin kullanması gereken bir mecra. Öğrencilerimizden gelen istek ve önerileri anında personelimize iletiyoruz" dedi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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