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64 yaşında le atladı

, yaşadığı ilçeye çekmek amacıyla 64 yaşında le atladı.

64 yaşında paraşütle atladı
Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde yaşayan Halil İbrahim Bingöl (64), ilçeye çekmek ve gençlere örnek olmak için kolları sıvadı. Ferdi Toy nezaretinde yamaç ü ile 2 bin 300 metreden atlayış yaptı. Bu davranışıyla gençlere cesaret veren Bingöl, yıllardır yaşadığı ilçenin ve Tortum Gölü'nün eşsiz manzarasını havadan görmenin mutluluğunu yaşadı.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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