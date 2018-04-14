Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde yaşayan Halil İbrahim Bingöl (64), ilçeye turist çekmek ve gençlere örnek olmak için kolları sıvadı. Ferdi Toy nezaretinde yamaç paraşütü ile 2 bin 300 metreden atlayış yaptı. Bu davranışıyla gençlere cesaret veren Bingöl, yıllardır yaşadığı ilçenin ve Tortum Gölü'nün eşsiz manzarasını havadan görmenin mutluluğunu yaşadı.
64 yaşında paraşütle atladı
Halil İbrahim Bingöl, yaşadığı ilçeye turist çekmek amacıyla 64 yaşında paraşütle atladı.
Etiketler: Halil İbrahim Bingöl , Erzurum , turist , paraşüt
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.