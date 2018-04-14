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sona erdi

“Bin yıl sürecek” denen , 21 yılda nihayete erdi. Darbe davasında karar açıklandı. Genelkurmay eski Başkanı , İkinci Başkan Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet verildi

28 Şubat sona erdi
28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada karar 5 yıl sonra açıklandı.

RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Mahkeme Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir, YÖK eski Başkanı Halil , MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral , dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, emekli Orgeneral 'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanıkların yaş ve sağlık durumu nedeniyle tutuklama yapılmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklara ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. 21 sanığın ise rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Mahkeme aralarında emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanığın ise beraatına hükmetti. Hayatını kaybeden 4 sanık hakkında dava düşürüldü.


Çevik Bir ile Karadayı, kararlarını hazırlamakla suçlanıyordu.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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