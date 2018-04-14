28 Şubat sona erdi

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada karar 5 yıl sonra açıklandı.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Mahkeme Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir, YÖK eski Başkanı Halil Kemal Gürüz, MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanıkların yaş ve sağlık durumu nedeniyle tutuklama yapılmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklara ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. 21 sanığın ise rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Mahkeme aralarında emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanığın ise beraatına hükmetti. Hayatını kaybeden 4 sanık hakkında dava düşürüldü.
Çevik Bir ile Karadayı, 28 Şubat kararlarını hazırlamakla suçlanıyordu.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Mahkeme Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir, YÖK eski Başkanı Halil Kemal Gürüz, MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanıkların yaş ve sağlık durumu nedeniyle tutuklama yapılmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklara ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. 21 sanığın ise rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Mahkeme aralarında emekli Korgeneral Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanığın ise beraatına hükmetti. Hayatını kaybeden 4 sanık hakkında dava düşürüldü.
Çevik Bir ile Karadayı, 28 Şubat kararlarını hazırlamakla suçlanıyordu.
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