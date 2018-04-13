Sözcü'nün eski çalışanından bomba iddialar

Son olarak Sözcü gazetesi nin internetten sorumlu haber müdürlüğünü yaptıktan sonra gazete ile yolları ayrılan Mediha Olgun 'dan bomba iddialar geldi. Olgun, Sözcü gazetesinin bazı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış, 120 gün sonra ise tahliye edilmişti.Sözcü'nün dava boyunca kendinini sürekli mağdur ettiğini belirten Olgun, gazete avukatlarının gazetedeki adamlarını kurtarmak için kendisini yaktığını vurguluyor. Olgun'un iddiasına göre avukatlar kendisini kurtarmak yerine hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgiler vererek kurban ettiler ve siyasi şov peşine düştüler. Mağduriyeti ile ilgili tüm yolları deneyen Olgun, gazetede kendisine muhatap bulamadığını ve herkesin doğruları gizlediğini iddia ediyor.Tutuklanmasına sebep olan haber hakkında birçok kişinin gerçekleri bildiğini fakat bilerek konuşmadığını vurgulayan Olgun, "Sizden korkan sizin gibi olsun" diyerek mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtiyor. Olgun'un iddiasına göre gazete, hakkında doğruları söylemek bir yana, kasıtlı yalan beyanlarla, mobbing ve baskıyla kendisini yıldırmanın ve susturmanın peşinde.

O KADAR GÜRÜLTÜ KOPARDILAR...

Mediha Olgun verdiği bir röportajda "Bunca zaman o kadar gürültü kopardılar, güya bizim tutukluluğumuza itiraz ettiler, şayet samimi idiyseler savcıya gidip 'Bu kadının bu haberlerden haberi yok, talimatı veren, yaptıran biziz ama bunlar zaten suç değil' demeleri gerekmez miydi? Yapmadılar." diyerek gazetenin gerçek yüzünü gözler önüne sermişti. Olgun bugün de twitter'dan yaptığı açıklamalar ile gazetenin gerçek yüzünü göstermeye devam etti.



AVUKATLAR TAHLİYE ETTİRMEDİ

"Beni avukatlar değil, kendi yazdığım dilekçeler çıkardı, zaten son 1.5 ay avukatları görmeyi reddettim. Tam 120 tane dilekçe yazdım. Eğer samimi bir şekilde gerçekleri anlatırsanız sonuç alıyorsunuz."









BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞANLARA BASKI

Gazeteyi hedef alan bir başka paylaşımında Olgun, "özgürlükçü" gazete Sözcü'nün aslında nasıl baskıcı ve insan hakları düşmanı olduğunu da gözler önüne seriyor. Olgun yaptığı paylaşımıyla başörtülü çalışanların nasıl mağdur edildiğini böyle ifşa etti:" 'Ohal 7' uzasın uzadığı kadar. Memlekette mikrop bitmiyor ki... onlardan biri de #sözcügazetesi . Algı onlardan sorulur. Ha bu arada çay ocağında çalışan türbanlı ablanın saçını iş yerinde açtırdıklarını söylemiş miydim'.

