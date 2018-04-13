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Meteoroloji'den uyarı! nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre 13 Nisan Cuma günü ve 'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara da ise sis etkisini sürdürüyor. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, 'in iç kesimleri, 'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 09:49
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