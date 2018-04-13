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İlk kez ortaya çıktı! 'ın yanında bir de

ile Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birini yapan ve yüz binlerce kişiden yaklaşık 2 milyar lira toplayarak kaçan 'ın, isimli bir proje de geliştirdiği ancak ortağı ile arası açılınca projenin yarım kaldığı ortaya çıktı.

soruşturması kapsamında dünya çapında aranan CEO 'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 07:35
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