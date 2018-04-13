Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dünya çapında aranan CEO Mehmet Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İlk kez ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın yanında bir de Enerji Bank
Çiftlik Bank ile Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birini yapan ve yüz binlerce kişiden yaklaşık 2 milyar lira toplayarak kaçan Mehmet Aydın'ın, Enerji Bank isimli bir proje de geliştirdiği ancak ortağı ile arası açılınca projenin yarım kaldığı ortaya çıktı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Enerji Bank
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