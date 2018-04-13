Eşini ve üç çocuğunu kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı. Üzücü olay önceki gün Adana'da yaşandı. Musa Hoşça (38) yanına çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir'i (9) alıp annesi Elif Hoşça'nın mezarını ziyaret etti. Hoşça, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç Gökkaya Baraj Gölü'ne uçtu. Dalgıçların yaptığı aramada araca 30 metre derinlikte ulaşıldı. Elif Hoşça'nın cansız bedeni çıkarıldı. Musa Hoşça ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça'nın bulunması için dün, otomobil, vinç yardımıyla göl kenarına çekildi. Baba ve iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Acı haberi öğrenince Kayseri'den Adana'ya giden anne Rukiye Hoşça sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı kadının feryatları yürekleri dağladı: "Ben hanginize yanayım? Ben onlarsız ne yapacağım. Bir değil, iki değil, üç tane yavrumu, eşimi kaybettim. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım?"
Fenalık geçiren anne ambulansa alındı. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Murat KARAMAN
Acı haberi öğrenince Kayseri'den Adana'ya giden anne Rukiye Hoşça sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı kadının feryatları yürekleri dağladı: "Ben hanginize yanayım? Ben onlarsız ne yapacağım. Bir değil, iki değil, üç tane yavrumu, eşimi kaybettim. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım?"
Fenalık geçiren anne ambulansa alındı. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Murat KARAMAN
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