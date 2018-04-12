Tüyler ürperten olay, 6 Nisan'da Gaziantep'te yaşandı. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci (25), çalıştığı barda sahne aldı. Müşteriler tarafından üzerine bahşiş atıldı. Değirmenci ve arkadaşları da paraları topladı. Ancak garsonlar, bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, kavga çıktı. Bunun üzerine şef garson Yusuf Başgüden ile diğer garsonlar Mehmet Akar ve Mehmet Dağ, İsmail Değirmenci'ye saldırdı. Müzisyen genç ise dışarı kaçtı. Ancak peşinden koşan garsonlar onu yakalayıp döverek öldürdü. 3 garson tutuklandı. Evladını kaybeden anne Leyla Demirci, "Yavrum babasını 4 yıl önce kaybetti. Öksüz kalmıştı. Bana, 'Anne seni kurtaracağım, sana ev alacağım' derdi. Allah oğlumu öldürenleri kahretsin, Ömür boyu cezaevinde yatsınlar" diyerek ağladı.
Anne Leyla Demirci, katillerin en ağır cezayı almalarını istiyor.
ÜNLÜLER LANETLEDİ
Ünlü sanatçılar da Değirmenci'yi katledenleri lanetledi. Yıldız Tilbe, İsmail Değirmenci hashtagi ile tepkisini gösterdi. Bülent Serttaş ise ölen gençle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Mekanın cennet olsun aslan yürek" dedi. Şarkıcı Derya Uluğ da "Genç bir müzisyenin adını bu şekilde duymamıza sebep oldunuz. Dilerim cezanız ağır olur" diyerek sitem etti.
Anne Leyla Demirci, katillerin en ağır cezayı almalarını istiyor.
ÜNLÜLER LANETLEDİ
Ünlü sanatçılar da Değirmenci'yi katledenleri lanetledi. Yıldız Tilbe, İsmail Değirmenci hashtagi ile tepkisini gösterdi. Bülent Serttaş ise ölen gençle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Mekanın cennet olsun aslan yürek" dedi. Şarkıcı Derya Uluğ da "Genç bir müzisyenin adını bu şekilde duymamıza sebep oldunuz. Dilerim cezanız ağır olur" diyerek sitem etti.
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