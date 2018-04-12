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  1. Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Cumhuriyet'in yalanı tescillendi!

’na para transferleri yapıldı” diyerek ve ailesine iftira atmıştı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel imzası ile yayınlanan tekzip metninde iftiraya madde madde cevap verildi.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 11:25
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