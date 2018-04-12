Cumhuriyet'in yalanı tescillendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man adaları yalanına sarılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine iftira atan Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ahmet Özel imzası ile yayınlanan tekzip metninde iftiraya madde madde cevap verdi.
İşte gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan o tekzip metni:
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