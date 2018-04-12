Bakan Yılmaz’dan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek." dedi.

HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak." diye yanıtladı. Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.