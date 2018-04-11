Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.
Hillary Clinton'a porno film şoku!
ABD merkezli NBC News'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı. NBC News'tan Ben Collins'in haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen kişi Rusya Internet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde...
Etiketler: Hillary Clinton , NBC News , ABD
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.