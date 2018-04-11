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'a porno film şoku!

merkezli 'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde ABD eski Dışişleri Bakanı 'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı. NBC News'tan Ben Collins'in haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen kişi Rusya Internet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde...


Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te 'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 12:08
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