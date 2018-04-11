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'nün 'mahrem imamlarına' operasyon

'da /PDY soruşturması kapsamında polisin düzenlediği operasyonla örgütte 'mahrem imam' olduğu öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

FETÖnün mahrem imamlarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturması kapsamında, 75 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen 9 adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgütte mahrem imam olduğu öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 16:00
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