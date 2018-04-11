Bağışlanan organlara sis engeli

Ordulu Kemal Yardım (17), geçen hafta motosikletiyle kaza yaptı. Kaldırıldığı hastanede 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Yardım'ın organları bağışlandı. Karaciğeri Erzurum'daki bir hastayı, böbreklerinden biri Trabzon'daki bir çocuğu, diğeri de Samsun'daki bir hastayı hayata bağladı. Yardım'ın kalbi ve akciğerinin de İstanbul'daki bir hastaya nakledilmesi planlandı. Dün gece İstanbul'dan kalkan uçak, sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, İstanbul'a dönerken, Kemal'in kalbi ve akciğeri ömrünü tamamlandığı için alınamadı.
■ Mustafa KIRLAK
■ Mustafa KIRLAK
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