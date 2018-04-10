Kim'in eseri

FORMULA 1'de sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix, gerçekleşti. Ferrari'den Sebastian Vettel yarışı birincilikle bitirdi. Ancak yarışa damga vuran isim, zaferini ilan eden Vettel'den çok, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'di. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen, yarış sırasında sol arka lastiğini değiştiren Francesco adlı mekanikeri fark etmedi. Yarışa devam etmek amacıyla gaza basınca, sol arka lastiğin önünde duran Francesco'nun ayağını ezip geçti. Kemikleri kırılan genç, hastaneye sevk edildi.
Genci yaraladığını duyunca yarışı bırakan Kimi Raikkonen "Yeşil ışık yandığı zaman gaza basıyorum ve geride neler olduğunu göremiyorum. Işık yandığında gaza basmak benim görevim. Üzgünüm" dedi. Kimi Raikkonen, yaralının ailesine yardım için 500 bin dolar gönderdi.
Genci yaraladığını duyunca yarışı bırakan Kimi Raikkonen "Yeşil ışık yandığı zaman gaza basıyorum ve geride neler olduğunu göremiyorum. Işık yandığında gaza basmak benim görevim. Üzgünüm" dedi. Kimi Raikkonen, yaralının ailesine yardım için 500 bin dolar gönderdi.
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