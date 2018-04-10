Başkentray hizmete açılıyor

Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan Perşembe günü Kayaş Tren İstasyonu karşısında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.