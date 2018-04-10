Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan Perşembe günü Kayaş Tren İstasyonu karşısında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Başkentray hizmete açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan'da hizmete açılacak Başkentray'da günlük 520 bin yolcu taşınacak - Kayaş-Sincan arası seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düşecek
Etiketler: Tren İstasyonu , Recep Tayyip Erdoğan , Ankara , YHT
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