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Başkentray hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan'da hizmete açılacak Başkentray'da günlük 520 bin yolcu taşınacak - Kayaş-Sincan arası seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düşecek

Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 'da Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan Perşembe günü Kayaş karşısında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 10:54
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