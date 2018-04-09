Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Ali Çelik, Alaeddin Kaya, Abdülkadir Aksoy hazır bulunurken, İstanbul'da tutuklu bulunan sanık Hidayet Karaca ve Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Kazım Avcı, İlhan İşbilen ve Dilaver Azim ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla bağlantı kuruldu.

SORUŞTURMALAR "ÇATI"DA BİRLEŞİYOR

Dava dosyasına eklenen evrakların okunduğu duruşmada, bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak" suçlarından başka illerde soruşturmalar yürütüldüğü ancak aynı suçtan daha önce dava açılmış olması nedeniyle takipsizlik kararları verilerek ilgili belgelerin mevcut dava dosyasına eklendiği açıklandı.

FİRARİ TEKALAN, EMEKLİ MAAŞINI İSTEDİ!

Evraklar arasında, firari FETÖ'cü eski rektör Şerif Ali Tekalan'ın avukatı aracılığıyla tedbir kararı konulan emekli maaşının ailesine bağlanması talebini içerir dilekçe ise dikkati çekti.

Gelen evraklara ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, "Gelen ve okunan bilgilere söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Esas hakkındaki mütalaamızı tekrar ediyoruz." ifadesini kullandı. Davanın müdahillerinden Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığının avukatları da esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

"15 TEMMUZ BİR MİLATTIR"

Duruşmada, FETÖ kumpası sonucu hayatını kaybeden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar da katılan sıfatıyla beyanda bulundu.

Görülmekte olan davanın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açıldığını hatırlatan müşteki Tatar, fiilen hedefe koyduğu insanlardan birisi olduklarını, darbe girişimi sonucu ise FETÖ'nün bütün Türkiye'yi hedefe koyduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Kardeşi Ali Tatar ve diğer FETÖ mağdurları adına davaya katıldığını aktaran müşteki Tatar, şu ifadeleri kullandı: "FETÖ devleti ele geçirmeye çalıştı. Bir yandan kolluk kuvvetlerini, bir yandan da medyayı ele geçirdiler. 12 Eylül (2010) Referandumun'dan sonra da yargıyı ele geçirdiler. Birtakım sahte delillerle eylemlerine devam ettiler. İlk günden itibaren sanıkların savunmalarına şahit olduk. İlk söylenenlerle son söylenenler arasında ciddi bir makas olduğunu gördük. Biz baştan yana haktan ve hukuktan yana olduğumuzu dile getirdik.

"HALEN KENDİLERİNİ SAVUNUYORLAR!

Sanıkların 15 Temmuz'dan sonra samimi olarak savunma yapmalarını bekledik ama yapmadılar. 15 Temmuz'da büyük bir canavarlık yaşanmış, sanıkların en azından yandaşlıktan, suçsuz günahsız insanlara karşı aldıkları tavırdan ötürü bir pişmanlık duymalarını bekliyordum ama olmadı. Nürnberg mahkemelerinde görülen davalarda (Nazilerin yargılandığı davalar) olduğu gibi ürkütücü bir tavırla halen kendilerini savunduklarını gördük."

"Herkes için hukuku adaleti savunmaya devam ediyorum." diyen Tatar, sanıkların yaptıkları savunmalarda samimi olmadıklarını bildirdi. Tatar, "Burada yaşamını kaybetmiş insanlar var 15 Temmuz öncesinde de. Ondan sonra da 15 Temmuz oldu 250 insanımızı kaybettik. Bu insanlarda bazı şeyleri sorgulama ve mahkeme huzurunda samimiyetlerini ortaya koymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Başta kardeşi Yarbay Tatar ile FETÖ kumpaslarında hayatlarını kaybeden vatandaşlar ile 15 Temmuz şehitlerini saygı ile andığını belirten müşteki Tatar, "15 Temmuz bir milattır. Daha iyi şeyler olması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Davanın müştekileri Şule Oktay, Osman Kaçmaz, Bulut Ömer Mimiroğlu, Abdullah Cüneyt Küsmez de sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Müştekiler ve avukatların ardından sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarına geçildi. Tutuklu sanık Ali Çelik, iddia makamının mütalaasında hem "adliye imamı" hem de "emniyet imamı" olarak gösterildiğini ancak kendisinin örgütte söz konusu pozisyonlarda bulunmadığını savundu.

FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanmasına ilişkin açılmış bir dava olduğunu ve kendisinin bu dava ile alakasının bulunmadığını ifade eden Çelik, tanık olarak dinlenen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kendisini tanımadığını söylediğini, aleyhte beyanda bulunan bir müştekinin ise ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanık Çelik'in esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edilecek.