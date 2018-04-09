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Darbe girişimine katılan tankçılara müebbet

28. Mekanize Tugay davasında 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişi müebbet, 14 kişi de değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe girişimine katılan tankçılara müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 14:01
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