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Cumhurbaşkanlığından bir ilk: videosu

Cumhurbaşkanlığından bir ilk: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, ’ın katıldığı programların özeti olan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanlığından bir ilk!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 'ın katıldığı programların özeti olan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal Twitter hesabından ilk defa yapılan "" başlıklı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başta olmak üzere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-9 Nisan haftası katıldığı diğer programlar yer alıyor.

Programlara ilişkin görsellere de yer verilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili programlardaki bazı sözleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki kurumsal Twitter hesaplarından da paylaşılacak olan "Haftanın Özeti" her hafta pazartesi günleri düzenli şekilde yapılacak.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 19:50
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