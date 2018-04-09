;
Yol Durumu
  1. Katırla silah taşıyan PKK'lı teröristler SİHA ile vuruldu!

1 'li terörist 'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı.

1 YPGli terörist Yunanistana kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzzetiye mahallesinde terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H'nin (23), 'daki gezi olaylarındaki mahkemesinin sonuçlanmasına az bir zaman kala, sahte la 'a kaçacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu F.H, Keşan otogarında adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı.

Zanlının sorgulamasında, terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunmadığı, yargılamasının ise sürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen F.H çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 16:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar