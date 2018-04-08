Türkiye'nin bir tarafı soğuk havaların etkisinde kalırken bir tarafı da sıcaklıkların artmasıyla baharı yaşıyor. İstanbul'da soğuk havaların içinde kalan şehirler arasında. Meteoroloji'den yapılan tahminlere bakılırsa İstanbullular da bahar havasını bir kaç gün sonra yaşamaya başlayacak.