Türkiye'nin bir tarafı soğuk havaların etkisinde kalırken bir tarafı da sıcaklıkların artmasıyla baharı yaşıyor. İstanbul'da soğuk havaların içinde kalan şehirler arasında. Meteoroloji'den yapılan tahminlere bakılırsa İstanbullular da bahar havasını bir kaç gün sonra yaşamaya başlayacak.
Meteoroloji son uyarıları yaptı! Bugün hava nasıl olacak? ( 8 Nisan 2018 hava durumu )
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl? Yağmur yağacak mı? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 8 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , İzmir
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