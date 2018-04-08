Fulden Uras, ölümle tehdit edildiğini belirterek polise gitti. Şikayetçi oldu. Uras "Ankara'da bir derneğin başkanı beni ölümle tehdit etti" dedi. A.A., gözaltına alındı. "Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Komplo kuruyor. Beni ortadan kaldırmak istiyorlar" diye konuştu. Fulden Uras ise sözlerini şöyle devam etti:



"Bu kişi de derneğin Ankara'daki başkanı. Bir kez karşılaşmıştık. Şu an 360 çocuğun ablalığını ve anneliğini yapıyorum. Çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sonra bu kişi benimle uğraşmaya başladı. Daha önce kendisi de kaç kez beni şikayette bulundu fakat hepsinde takipsizlik kararı verildi.





Emir SOMER