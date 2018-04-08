Parkinson hastalarının 'büyük buluşması' gerçekleşti... '11 Nisan Dünya Parkinson Günü' öncesinde Parkinson'a dikkat çekmek üzere yapılan rekor denemesi Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer) tarafından Medipol Eğitim Sağlık Grubu himayesinde düzenlendi. Çoğunluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Dr. Ali Zırh'ın beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiği yurt içinden ve yurt dışından 329 Parkinson hastası aynı salonda buluştu.



Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte rekor danışmanları Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü'nün de aralarında olduğu hakem heyeti rekoru ilan etti. Programın açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesinin öncelikleri olduğunu kaydeden Erdoğan, Parkinson hastalarının hayatlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını ifade etti.





UMUT AŞILAYACAK



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından konuşan BeyPilDer Başkanı Av. Ahmet Metin, rekor denemesi için İstanbul'da buluşan Parkinson hastalarına teşekkür ederken, bu buluşmanın Parkinson tedavisi hakkında farkındalık yaratacağını söyledi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, son derece heyecan verici bir rekor denemesi yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Yiğitbaşı, "Bu Türk tıp tarihinde bir ilk defa kırılacak bir dünya rekor denemesi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Hastalar, ilave yardıma ihtiyaç duymadan yaşamlarını gayet güzel bir konfor içerisinde sürdürebileceklerini göstermiş olacaklar. Bu hastalıktan muzdarip olan hastalara da umut aşılayacaklar" dedi. Dünya rekorunun ilan edilmesinin ardından, beyin pili ameliyatı olmuş hastalardan oluşan 'BeyPilDer Perküsyon Takımı', Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi üyesi dansçılarla birlikte muhteşem bir performans sergiledi.

Dr. Ali Zırh

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı

Prof. Dr. Orhan Kural