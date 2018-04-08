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'de 'ojenli ' operasyonu

’de bir depoya yapılan baskında 7 bin 475 adet ojen içerikli kaçak ele geçirildi.

Başakşehirde kanserojenli oyuncak operasyonu

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Geçtiğimiz 30 Mart'ta 'de bulunan bir depoya baskın düzenleyen güvenlik güçleri, operasyonda 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirdi. Operasyonda S.Ş. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve ojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 14:33
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