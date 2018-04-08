9. gözlem noktası kuruldu

Genelkurmay Başkanlığı dün İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Morik İlçesi'ne 9. gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu. 100 araçlık askeri konvoy, Hama'nın kuzey kırsalındaki Morik İlçesi'ne ulaşarak konuşlandı. Türk askeri, bölge halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Bölgeye üç gözlem noktası daha kurulacağı belirtildi.
Ahmet TOPAL
Ahmet TOPAL
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