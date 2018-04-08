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9. gözlem noktası kuruldu

9. gözlem noktası kuruldu
Genelkurmay Başkanlığı dün 'de gerginliği azaltma bölgesinde yer alan 'ne 9. gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu. 100 araçlık askeri konvoy, Hama'nın kuzey kırsalındaki Morik İlçesi'ne ulaşarak konuşlandı. Türk askeri, bölge halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Bölgeye üç gözlem noktası daha kurulacağı belirtildi.


Ahmet TOPAL
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