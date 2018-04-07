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Seyir halindeki taksi alev alev yandı

Bakırköy’de seyir halindeki , bir anda alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Seyir halindeki taksi alev alev yandı

Olay, saat 04:30 sıralarında E5 Karayolu istikameti Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Cindemir yönetimindeki Ankara istikametine ilerlediği sırada, otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken Cindemir'in kendini dışarı attı. Taksinin motor kısmı ise adeta alev topuna döndü. Yükselen alevlere yol kenarında bulunan vatandaşlar tüpü ile müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Taksi sürücüsü Ahmet Cindemir, " Araç seyir halindeyken bir anda parlamaya başladı. Araç içerisinde tektim" dedi.

Alev topuna dönen ticari taksinin o anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 08:47
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