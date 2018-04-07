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  1. TSK'dan kritik İdlib açıklaması

İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet

ile S-400 alımıyla güçlenen savunma işbirliği genişliyor. Rusya’dan envanterinde bulunan Kornet tanksavar füzesi başta olmak üzere acil ihtiyaç kapsamındaki alımlar gündemde. Tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konular üzerinde de görüşmeler sürüyor.



Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı 'in başkanlığında hafta içi gerçekleştirilen 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında masaya yatırılan konulardan biri de Rusya ile işbirliği oldu. Rusya'dan askeri ürün temini, ortak üretim imkanları detaylı olarak masaya yatırıldı.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 10:20
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