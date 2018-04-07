İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında hafta içi gerçekleştirilen 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında masaya yatırılan konulardan biri de Rusya ile savunma sanayii işbirliği oldu. Rusya'dan askeri ürün temini, ortak üretim imkanları detaylı olarak masaya yatırıldı.