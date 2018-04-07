Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında hafta içi gerçekleştirilen 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında masaya yatırılan konulardan biri de Rusya ile savunma sanayii işbirliği oldu. Rusya'dan askeri ürün temini, ortak üretim imkanları detaylı olarak masaya yatırıldı.
İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet
Rusya ile S-400 alımıyla güçlenen savunma işbirliği genişliyor. Rusya’dan TSK envanterinde bulunan Kornet tanksavar füzesi başta olmak üzere acil ihtiyaç kapsamındaki alımlar gündemde. Tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konular üzerinde de görüşmeler sürüyor.
Etiketler: TSK , NATO , Savunma Sanayii , Vladimir Putin , Rusya , Recep Tayyip Erdoğan
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