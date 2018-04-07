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Çok iyi ödül

14 yaşından beri kendisini çocuklara yardım etmeye adayan , ‘’nın mimarıydı. 18 bin öğrencinin hayatını aydınlattı. ’nin verdiği ‘Yetişen Genç Liderler Ödülü’nü kazandı. ’ye büyük bir gurur yaşattı

Çok iyi ödül
Her şey bir hayal ile başladı. O hayal, 18 bin çocuğa uzandı. "Sosyal Ben Vakfı", çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için çıkılan yolda bugüne kadar 225 projeye imza attı. 14 yaşındayken kendisini çocuklara yardım etmeye adayan , ekonomik yönden dezavantajlı olan çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye çalışan ''nın mimarıydı.



'de, Asya'da ve 'da yüzlerce öğrenciyle buluşan ve onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan Çiftçi, dünyanın takdirini kazandı. Çiftçi'nin ünü, 'ye uzandı. 'Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu Çiftçi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Emerging Young Leaders Award, yani 'Yetişen Genç Liderler Ödülü'nü kazandı. Çiftçi ve bu ödülü kazananların 29 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ABD'de ağırlanacağı açıklandı.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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