Çok iyi ödül

Her şey bir hayal ile başladı. O hayal, 18 bin çocuğa uzandı. "Sosyal Ben Vakfı", çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için çıkılan yolda bugüne kadar 225 projeye imza attı. 14 yaşındayken kendisini çocuklara yardım etmeye adayan Ece Çiftçi, ekonomik yönden dezavantajlı olan çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye çalışan 'Sosyal Ben Vakfı'nın mimarıydı.
Türkiye'de, Asya'da ve Afrika'da yüzlerce öğrenciyle buluşan ve onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan Çiftçi, dünyanın takdirini kazandı. Çiftçi'nin ünü, ABD'ye uzandı. 'Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu Çiftçi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Emerging Young Leaders Award, yani 'Yetişen Genç Liderler Ödülü'nü kazandı. Çiftçi ve bu ödülü kazananların 29 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ABD'de ağırlanacağı açıklandı.
Türkiye'de, Asya'da ve Afrika'da yüzlerce öğrenciyle buluşan ve onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan Çiftçi, dünyanın takdirini kazandı. Çiftçi'nin ünü, ABD'ye uzandı. 'Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu Çiftçi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Emerging Young Leaders Award, yani 'Yetişen Genç Liderler Ödülü'nü kazandı. Çiftçi ve bu ödülü kazananların 29 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ABD'de ağırlanacağı açıklandı.
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