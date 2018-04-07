Bir uçtu pir uçtu

Vanlı Abdullah Arpa (42), iş hayatına çocukken ayakkabı boyacılığı yaparak başladı. İlkokulu bitiremeyen ve 21 kardeş olan Arpa, daha sonra Denizli'de inşaatlarda çalıştı. 1995'te ailesine aldığı ineği satıp, cebindeki 300 dolarla soluğu Japonya'da aldı.
Tokyo'da günlerce parklarda yatıp kalktı. Burada tavuk çiftliğinde çalıştı. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, Japonlar'a kebap sattı. İşleri iyi gidince 3 Türk restoranı açtı. İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, para kazındıktan sonra hayalindeki uçma isteğini hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Sahibi olduğu restoranları satıp, ABD'de pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir havayolu şirketinde 6 ay boyunca yolcu taşıdı. Bir süre önce Japonya'ya dönen Arpa, 3 arkadaşıyla küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı.
Daha sonra kendi şirketini kurarak, şirketine ait özel jet aldı. Uçak simülatöründe pilot eğiten Arpa, "Kurduğum şirkette Japonlar'a pilot eğitimi vermeye başladım. Şu anda 50'inin üzerinde öğrencim var. Dünyada 20 tane olan uçak simülatörlerinden birisi de benim şirketimde.
Şirketimin biri kendine ait, diğeri kiralık 2 jeti var. 8 ayrı havaalanında yer hizmetleri ile alışveriş mağazalarım var" açıklamasını yaptı.
Tokyo'da günlerce parklarda yatıp kalktı. Burada tavuk çiftliğinde çalıştı. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, Japonlar'a kebap sattı. İşleri iyi gidince 3 Türk restoranı açtı. İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, para kazındıktan sonra hayalindeki uçma isteğini hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Sahibi olduğu restoranları satıp, ABD'de pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir havayolu şirketinde 6 ay boyunca yolcu taşıdı. Bir süre önce Japonya'ya dönen Arpa, 3 arkadaşıyla küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı.
Daha sonra kendi şirketini kurarak, şirketine ait özel jet aldı. Uçak simülatöründe pilot eğiten Arpa, "Kurduğum şirkette Japonlar'a pilot eğitimi vermeye başladım. Şu anda 50'inin üzerinde öğrencim var. Dünyada 20 tane olan uçak simülatörlerinden birisi de benim şirketimde.
Şirketimin biri kendine ait, diğeri kiralık 2 jeti var. 8 ayrı havaalanında yer hizmetleri ile alışveriş mağazalarım var" açıklamasını yaptı.
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