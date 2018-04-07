591 Afgan sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmen, 07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecek" denildi.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

Afganistan'da devam eden terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir çoğunluğu "genç erkekler "den oluşan Afganistan uyruklu göçmenler İran üzerinden Türkiye ye ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç etmektedirler.

Yasadışı yollardan ülkemize giren düzensiz göçmenler kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüklerimize teslim edilmektedirler.

Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler öncelikle çevre illerdeki Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır.

Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınırdışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i 07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecektir.

Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir.