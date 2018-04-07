“3’ü Bir Yerde” uygulamasına büyük ilgi

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ehliyet ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devrolmuştu. 2 Nisan'da başlayan yeni uygulamaya vatandaş yoğun ilgi gösterdi. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilk beş günde umuma mahsus, hizmet ve hususi damgalı pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Bu süre içerisinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.