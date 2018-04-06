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‘Cospas-Sarsat Beacon’ adlı radar sistemini satın alacak

‘Cospas-Sarsat Beacon’ adlı radar sistemini satın alacak. Bu sayede denizlerde yaşanan sıkıntılarda teknik üstünlük Türkiye’de olacak.

Denizlerde üstünlük Türkiyeye geçiyor!
enerji kaynaklarının ortaya çıkışından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ile denizde artan hakimiyet yarışında bir adım daha öne geçmek için önemli bir çalışmaya başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın denizlerde can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, çevreyi gözeten, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerine kavuşmak için etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek için başlatacağı çalışma kapsamında özgün bir Cospas-Sarsat Beacon (uydu yardımlı arama kurtarma) sistemi kurulumu hazırlanacak.

3.6 MİLYON LİRALIK BÜTÇE
Proje uluslararası düzeyde Türkiye'nin etkinliğini arttırarak, bölgesel olarak diğer ülkelerden öne çıkılmasını sağlayacak. Bakanlık projenin başlatılması için 3.6 milyon liralık bütçe ayırdı.
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  • 06 Nisan 2018, Cuma 18:43
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