Sıradışı ölüm, önceki gün Karaman'da yaşandı. Bir çocuk babası olan 30 yaşındaki Sait Doğan, acıktı. Dönerciden dürüm aldı. Daha sonra dürümü, şehrin en işlek caddesinde yürürken yemeye başladı. Ancak yemeği bir anda nefes borusuna kaçtı. Fenalaşmaya başladı. Çevredekilerin kendisine yardım etmesi için çırpındı. Bölgede bulunan vatandaşlar da 112'yi aradı. Bilinci kapanan Doğan, sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkartıldı. Daha sonra yoğun bakıma alındı. Ancak akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu tür vakalarda bir vatandaşın nasıl davranması gerektiğini anlatan Karaman Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Yurdakul, "Öncelikli olarak, her iki kürek kemiğinin ortasına üç kez kuvvetlice vurarak ilk müdahalemizi yaparız. Daha sonra Heimlich Manevrası dediğimiz, karın bölgesine basınç uygulanma yoluyla yabancı cismin çıkmasını sağlamaya çalışırız. Yabancı cisim çıkıncaya kadar bu hareketi tekrarlayabiliriz. Yapılabilecek en basit müdahale budur" diye konuştu. Dün ise Sait Doğan için cenaze töreni düzenlendi. Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.
Sait Doğan'ın fenalaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Doğan'ın çevredekilerden yardım istediği ve bir vatandaşın sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı anlaşıldı.
Sait Doğan'ın fenalaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Doğan'ın çevredekilerden yardım istediği ve bir vatandaşın sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı anlaşıldı.
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