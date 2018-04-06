Köpek davası

Osman ASİLTÜRK

Bakırköy'de'yla (46) komşusu(54) arasındaki köpek kavgası sürüyor. A. şikayetini geri aldı ancak köpeği ölmesine rağmen uğruna davalık olan K. hala şikayetçi. Olay, Yeşilköy'de 3 yıl önce yaşandı. Jeorjeta K. görme ve duyma problemi olan köpeğine elindeki ucu çivili sopa ile vuran komşusu Nergiz A.'yla kavga etti. Yaralama nedeniyle K.'ya 2.5 Nergiz A.'ya iseyıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.