Köpek davası

İstanbul Bakırköy'de Moldovalı Jeorjeta K.'yla (46) komşusu Nergiz A. (54) arasındaki köpek kavgası sürüyor. A. şikayetini geri aldı ancak köpeği ölmesine rağmen uğruna davalık olan K. hala şikayetçi. Olay, Yeşilköy'de 3 yıl önce yaşandı. Jeorjeta K. görme ve duyma problemi olan köpeğine elindeki ucu çivili sopa ile vuran komşusu Nergiz A.'yla kavga etti. Yaralama nedeniyle K.'ya 2.5 Nergiz A.'ya ise 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Köpeği ölen Moldovalı Jeorjeta K., şikayetinden vazgeçmiyor.
Osman ASİLTÜRK
Köpeği ölen Moldovalı Jeorjeta K., şikayetinden vazgeçmiyor.
Osman ASİLTÜRK
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