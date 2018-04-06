Sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra giderek Mehmetçik'e verdiği desteği içine sindiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine siyasilerden büyük tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Salı günkü grup konuşmasında kendisine yönelik iftiralarından dolayı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından mahkemeye verilen dilekçede şöyle denildi: "Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansımasıdır, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir. Yalanın bu kadar rahat ifade edilmesi, iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır."
Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
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